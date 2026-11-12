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Llamado de auxilio

Policías encontraron a un hombre y una mujer amordazados y retenidos dentro de una boca de drogas en Marconi

La Policía llegó a una casa de Marconi para allanarla durante una investigación y halló a las víctimas de 28 y 43 años.

Operativo policial en Marconi.

Foto: Subrayado. Operativo policial en Marconi.

Foto: Subrayado. Operativo policial en Marconi.

Un hombre de 28 años y una mujer de 43 fueron encontrados amordazados y retenidos en una boca de drogas del barrio Marconi este jueves de mañana, según supo Subrayado.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos fue a las inmediaciones de Guarapirú y Burgueño para hacer un allanamiento por una investigación. Mientras los policías allanaban, un hombre de 28 años gritó pidiendo auxilio y, al ingresar, lo encontraron amordazado junto a la mujer.

El hombre estaba atado de pies y manos.

Ministerio del Interior
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Ambos tienen lesiones; fueron liberados y trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Se trata de dos consumidores de drogas.

No hay detenidos. La Policía Científica trabajó en el lugar relevando las evidencias, mientras continúan las investigaciones en el barrio Marconi, que ha sido escenario de conflictos e intensas balaceras en las últimas semanas.

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