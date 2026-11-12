Incendio colapsó el techo del shopping de Colonia y las pérdidas son casi totales; evitaron que llegara al cine y la plaza de comidas

Así quedó el shoppoing de Colonia tras el incendio del miércoles. Foto: Willy Ardus, corresponsal de Subrayado, jueves 12 de mañana.

Foto: Colonia Ya vía FocoUy. Así quedó el shoppoing de Colonia tras el incendio del miércoles.

El gran incendio que afectó el miércoles de tarde al shopping de Colonia provocó pérdidas materiales prácticamente totales tras el colapso del techo durante la noche, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El informe de este jueves a las 6 de la mañana indica que el incendio “aún no se considera totalmente extinguido” debido a que bajo los escombros puede haber lo que Bomberos llama “focos calientes” con llamas.

Bomberos destaca que “se consiguió contener el avance del incendio hacia el sector de plaza de comidas y salas de cine”.

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De acuerdo al informe de este jueves a primera hora, “los trabajos de extinción continuaron desarrollándose durante toda la noche, en forma ininterrumpida, con la participación de dotaciones de los distintos destacamentos del departamento de Colonia y relevos provenientes de Montevideo, manteniendo operaciones simultáneas desde los distintos frentes de ataque”.

Por su parte, Carlos Lecueder indicó a Subrayado que se trató de accidente eléctrico en el entrepiso del local, que el sistema del shopping se activó pero el fuego corrió muy rápido y no se pudo detener.

Lecueder destacó que, al momento, no hay personas heridas.

Bomberos recibió un llamado sobre la hora 18.00 que daba cuenta de un incendio en un local comercial ubicado en el interior del Shopping de Colonia, ubicado en avenida Franklin D. Roosevelt N.º 458.

Una vez en el lugar, las primeras dotaciones constataron el fuego generalizado en el local 31, de una superficie aproximada de 300 m².

Las primeras apreciaciones de Bomberos, señalan que el foco se habría originado en el sector de depósito, propagándose hacia el salón principal.

El colapso del techo

“Durante el transcurso de la noche se produjo el colapso total de la estructura del techo del centro comercial, situación que generó una mayor exposición del material combustible al oxígeno, favoreciendo el desarrollo de la combustión y la propagación del fuego en los sectores afectados”, dice el informe oficial de Bomberos.

“El incendio se encuentra controlado, aunque presenta pérdidas materiales prácticamente totales. No obstante, aún no se considera totalmente extinguido, debido a la persistencia de focos calientes que requieren tareas de remoción de escombros, remoción de material combustible y enfriamiento, a efectos de evitar posibles reigniciones”, agrega.

“Se destaca que mediante el trabajo sostenido de las dotaciones intervinientes y la ejecución de líneas de defensa, se logró evitar la propagación del fuego hacia varios depósitos de grandes dimensiones ubicados en predios linderos. Asimismo, se consiguió contener el avance del incendio hacia el sector de plaza de comidas y salas de cine. Al momento, no se registran víctimas ni personas lesionadas”, concluye el informe.