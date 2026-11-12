Orsi calificó de "terrible" el incendio del shopping de Colonia y dijo que habló con sus dueños "para ver qué se puede hacer"

El presidente Orsi fue consultado en Soriano sobre el incendio que dejó pérdidas prácticamente totales en el shopping de Colonia, y dijo que habló con los propietarios del centro comercial este jueves de mañana.

“Hoy nos pusimos en contacto con algunos de los responsables para poner todo lo que esté a nuestro alcance para ver qué se puede hacer, si se puede reactivar eso. Ojalá sea pronto”, dijo Orsi en una bree rueda de prensa tras inaugurar la cosecha de trigo en Soriano.

“Es terrible, terrible”, dijo sobre el incendio y sus consecuencias sobre los trabajadores del shopping y los comercios que allí funcionan.

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“Lo que hice fue ponerme en contacto con los privados que están ahí”, agregó y volvió a calificar lo sucedido: “Tremendo, tremendo, la verdad”.

Los Bomberos evaluaron este jueves de mañana el estado en que quedó la estructura del shopping y concluyen en que hay peligro de derrumbe. El 90% del centro comercial sufrió pérdidas o se vio afectado por el incendio, indicó la Dirección Nacional de Bomberos.