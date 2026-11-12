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PÉRDIDAS CASI TOTALES

Orsi calificó de "terrible" el incendio del shopping de Colonia y dijo que habló con sus dueños "para ver qué se puede hacer"

El presidente Orsi lamentó el incendio que causó pérdidas casi totales en el shopping de Colonia y contó que habló “con los privados que están ahí” para ver “qué se puede hacer, si se puede reactivar eso”.

Incendio en el shopping de Colonia.&nbsp;

Incendio en el shopping de Colonia. 

El presidente Orsi fue consultado en Soriano sobre el incendio que dejó pérdidas prácticamente totales en el shopping de Colonia, y dijo que habló con los propietarios del centro comercial este jueves de mañana.

“Hoy nos pusimos en contacto con algunos de los responsables para poner todo lo que esté a nuestro alcance para ver qué se puede hacer, si se puede reactivar eso. Ojalá sea pronto”, dijo Orsi en una bree rueda de prensa tras inaugurar la cosecha de trigo en Soriano.

“Es terrible, terrible”, dijo sobre el incendio y sus consecuencias sobre los trabajadores del shopping y los comercios que allí funcionan.

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Foto: Colonia Ya vía FocoUy. Incendio en shopping de Colonia. video
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