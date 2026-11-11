Fiscalía pidió penas de hasta seis años y medio de prisión para tres expresidentes de la Junta de Maldonado

La Fiscalía de Maldonado pidió hasta seis años y medio de prisión para los tres expresidentes de la Junta Departamental investigados por corrupción.

El fiscal Jorge Vaz presentó la acusación en el Centro de Justicia de Maldonado y solicitó penas de seis años y medio; seis años; y cuatro años por los delitos de abuso de funciones, fraude y falsificación ideológica por funcionario público contra los nacionalistas José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante.

Para Sánchez, se pidieron seis años y medio de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de mil unidades reajustables. Es considerado coautor de los delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público.

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Mientras que para Correa, la solicitud es de seis años de prisión, seis años de inhabilitación y una multa de 750 unidades reajustables, aplicándole Fiscalía los mismos delitos pero en calidad de autor.

Por último, para Infante, se piden cuatro años de prisión, cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 170 unidades reajustables.

Sánchez, Correa e Infante habían sido imputados el 3 de setiembre de 2025 por el desvío de casi un millón y medio de pesos de la Junta Departamental de Maldonado.

Según la investigación, los imputados se hacían y autorizaban facturas que iban desde los 115.000 a 175.000 pesos. El perjuicio total fue por 1.474.313 pesos.

Se facturaba a través de una empresa real que no concretaba los servicios de mantenimiento en la junta y el dinero era enviado a la cuenta bancaria del hijo de Sánchez, que luego lo transfería a su padre.