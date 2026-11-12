El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, indicó este jueves que el gobierno nacional coordinará acciones con la Intendencia de Colonia, con empresarios y trabajadores para dar respuestas tras el incendio que causó pérdidas económicas casi totales en el shopping de Colonia del Sacramento.
- Política >
Gobierno buscará instrumentos y herramientas para dar respuestas a empresarios y trabajadores tras incendio en shopping de Colonia
Castillo dijo que habrá "mayor amplitud, flexibilidad y diligencia posible" para atender la situación de entre 300 y 400 trabajadores directos y de empresas contratadas.
Tras el Consejo de Ministros, Castillo expresó la solidaridad del gobierno tras lo ocurrido y manifestó preocupación por el impacto que tiene el hecho para los trabajadores del centro comercial y la población del departamento.
Por disposición del presidente Yamandú Orsi, las autoridades harán "todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance a los efectos de dar respuesta a esta incertidumbre que se genera una vez que ocurre un siniestro de estas características".
MTOP detalló próximos pasos de la obra de transporte metropolitano, para llegar a las licitaciones a mediados de 2027
Los ministerios coordinarán acciones con el gobierno departamental, los empresarios y los trabajadores para evaluar el impacto las pérdidas y en la búsqueda de instrumentos y herramientas para paliar la situación.
Castillo dijo que habrá "mayor amplitud, flexibilidad y diligencia posible" para atender la situación de entre 300 y 400 trabajadores directos y de empresas contratadas.
Dejá tu comentario