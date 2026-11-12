Gobierno buscará instrumentos y herramientas para dar respuestas a empresarios y trabajadores tras incendio en shopping de Colonia

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, indicó este jueves que el gobierno nacional coordinará acciones con la Intendencia de Colonia, con empresarios y trabajadores para dar respuestas tras el incendio que causó pérdidas económicas casi totales en el shopping de Colonia del Sacramento.

Tras el Consejo de Ministros, Castillo expresó la solidaridad del gobierno tras lo ocurrido y manifestó preocupación por el impacto que tiene el hecho para los trabajadores del centro comercial y la población del departamento.

Por disposición del presidente Yamandú Orsi, las autoridades harán "todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance a los efectos de dar respuesta a esta incertidumbre que se genera una vez que ocurre un siniestro de estas características".

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Los ministerios coordinarán acciones con el gobierno departamental, los empresarios y los trabajadores para evaluar el impacto las pérdidas y en la búsqueda de instrumentos y herramientas para paliar la situación.

Castillo dijo que habrá "mayor amplitud, flexibilidad y diligencia posible" para atender la situación de entre 300 y 400 trabajadores directos y de empresas contratadas.