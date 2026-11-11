Nubel Cisneros prevé lluvias, lloviznas y tormentas en el oeste, litoral y norte del país, que se pueden extender hasta el jueves. Luego mejora y sigue la temperatura agradable.
Nubel Cisneros: desmejora el tiempo con lluvias y tormentas aisladas en varias zonas del país
Nubel Cisneros prevé lluvias, lloviznas y tormentas en el oeste, litoral y norte del país, que se pueden extender hasta el jueves. Luego mejora y sigue la temperatura agradable. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas y tormentas aisladas principalmente en las zonas oeste, litoral y norte. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado con algunas lluvias aisladas, mejorando con poco cambio de temperatura.
El jueves se espera un inicio de jornada fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la zona norte. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Domingo ligeramente cálido con buena presencia de sol y frío en la noche
El viernes comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Miércoles 11
Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 16º
Jueves 12
Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 17º
Viernes 13
Zona Norte: máxima 35 y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 17º
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