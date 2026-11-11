Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones

Uno de los autos del accidente frontal en ruta 12. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

Uno de los autos del accidente frontal en ruta 12. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

Uno de los autos del accidente frontal en ruta 12. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

Un accidente con tres víctimas fatales y un herido grave se registró en el kilómetro 83 de la ruta 12, entre Tala y San Ramón, departamento de Canelones. Ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana de este miércoles.

De acuerdo al informe de Policía Caminera dos autos chocaron de frente provocando la muerte en el lugar de “los tres ocupantes de uno de los autos, dos personas mayores de edad y una niña de dos años”.

En una ampliación posterior de ese primer informe se da cuenta que los fallecidos son: un hombre de 49 años, una mujer de 47 y la hija de ambos de 2 años.

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En el otro vehículo iba solo el conductor, de 31 años, quien “resulta politraumatizado grave", agrega el informe de Caminera. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud en Pando.

"El punto de impacto se produce en una recta con pendiente ascendente, sin banquina ni delineación de franjas por encontrarse en tareas de mejora (pavimentación)", finaliza el comunicado oficial.

La ruta 12, en ese tramo (km 83) estuvo totalmente cortada al tránsito hasta la hora 11 de este miércoles.