Lecueder informó que "se están estudiando medidas" para trabajadores afectados por incendio del shopping en Colonia

El empresario Carlos Lecueder brindó este jueves una conferencia de prensa por el incendio de gran magnitud que causó pérdidas casi totales en el shopping de Colonia. Estuvo acompañado por el intendente, Guillermo Rodríguez, y dio detalles sobre cómo van a proceder.

"Muchas veces, los recursos no son los que se necesitarían", dijo el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, luego del incendio que dejó pérdidas casi totales en el shopping local. "Vamos a tener el shopping de vuelta", agregó.

"Tuvimos una cosa espantosa anoche y lo más importante que no hay nadie herido de importancia ni fallecidos", sostuvo el empresario Carlos Lecueder sobre el incendio en el shopping de Colonia. "Este proyecto daba trabajo a mucha gente y va a seguir dando trabajo a mucha gente", señaló.

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Lecueder también aseguró que se trabajará en la reconstrucción del shopping y que “va a seguir dando trabajo a mucha gente”.

"Se están estudiando medidas para que el personal tenga como pasar los meses en los cuales esto pase", afirmó sobre el tiempo que lleve el volver a poner en funcionamiento el shopping.

Los trabajadores del shopping que trabajan de forma permanente son unos 350, que "son básicamente empleados de locales comerciales".

"Cada local va a decidir. Pueden hacer que el trabajador vaya a otro local que puede tener la empresa o pueden hacer que vaya a un seguro de paro, no puedo hablar por ellos. Nosotros estamos en las primeras horas y vamos a ir definiendo el camino. Sea por el seguro de paro, sea por otros trabajos, entiendo que la gente va a estar defendida", aclaró al respecto.

LOS HECHOS

El empresario explicó que los hechos se desencadenaron por "un accidente en un entrepiso de un local".

Las pericias de Bomberos todavía no concluyeron pero presumen que fue "un tema eléctrico".

"No había nadie en el entrepiso, sí había mucha mercadería, la mercadería es inflamable, cajas de cartón, cosas de papel, etcétera, y sonó el sensor que detecta humo o calor, que está debidamente instalado cumpliendo con todas las normativas, inmediatamente se fue al lugar. El local tenía gente abajo que no se había dado cuenta. Subieron al entrepiso y se encuentran con el humo ya extendido. Y los segundos que pasaron y el esfuerzo con el extintor no dio, y llegaron los bomberos y el fuego se propagó más rápidamente de lo esperado", dijo.

"Hoy tenemos un shopping prácticamente con pérdidas cercanas a las totales", aseguró.

Un gimnasio, un local de comida rápida y otros sectores son los únicos que "están recuperables", aclaró.