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PLANTA DE HIDRÓGENO VERDE EN PAYSANDÚ

Olivera adelantó que Orsi le dio la certeza de que "a fines de junio estaría cerrado" el acuerdo con HIF Global

"Lo que sí bajo ningún punto podía pasar es que Uruguay fuera omiso o se dilataran decisiones que tenían que darse, pero bueno felizmente tengo entendido que antes de cerrar el mes de junio la decisión y la formalización de esa decisión va a estar operativa", afirmó el intendente de Paysandú.

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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, adelantó que se prevé que antes de fin de este mes de junio esté cerrado el acuerdo con la empresa HIF Global para la instalación de una planta de hidrógeno verde en su departamento.

Olivera recordó que el gobierno firmó un memorando de entendimiento con HIF que venció en marzo y fue prorrogado hasta junio, porque Uruguay debe dar determinadas certezas para viabilizar la inversión, en relación al costo de la energía y la relocalización de la planta en un terreno propiedad de Ancap, que la petrolera estatal también deberá dar garantías a la empresa.

El jefe comunal sanducero mantuvo meses atrás reuniones con el presidente Yamandú Orsi para expresarle la necesidad de la radicación de la inversión histórica para el país de más de 5.000 millones de dólares, en el marco de la tercera fase para el recambio de la matriz energética.

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El tema fue considerado como prioritario y las conversaciones entre Olivera y Orsi continuaron. "Él nos ha dado la certeza de que esto a fines de junio estaría cerrado", dijo Olivera en diálogo con Subrayado. "Entiendo que es una buena señal, lo que sí bajo ningún punto podía pasar es que Uruguay fuera omiso o se dilataran decisiones que tenían que darse, pero bueno felizmente tengo entendido que antes de cerrar el mes de junio la decisión y la formalización de esa decisión va a estar operativa", agregó.

Olivera indicó que una vez resuelta la situación del nuevo predio se deben adaptar y viabilizar los permisos ambientales para la nueva ubicación.

El intendente estimó que el año que viene se concretará la construcción y destacó el impacto en el empleo con la generación de 1.500 a 1.600 y hasta 3.000 puestos laborales en el auge de las obras, así como en habitación, alimentación y entretenimiento en el departamento, afectado por la diferencia cambiaria con argentina y una industria en problemas por los altos costos del país.

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