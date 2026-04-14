Un trabajador de 62 años que cumplía tareas de delivery fue asesinado el lunes de noche en el Centro de Montevideo tras una discusión de tránsito. Ocurrió a las 19:37 en Cuareim y Colonia.
Discusión de tránsito en el Centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado de una puñalada
Un delivery fue apuñalado en el abdomen y murió cuando era atendido en el Hospital Maciel. La Policía siguió por cámaras el auto del homicida y detuvo al sospechoso. Una filmación a la que accedió Subrayado captó el crimen.
Por el lugar circulaban un auto Renault Logan blanco y el delivery en una moto. Durante la discusión, el hombre del auto apuñaló al trabajador que estaba parado en la calle, y escapó del lugar, tal como se observa en una filmación a la que accedió Subrayado.
El repartidor pidió ayuda, los vecinos llamaron a la Policía y los efectivos trasladaron a la víctima al Hospital Maciel, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca y estado grave. Murió minutos más tarde cuando era atendido.
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Según el informe policial, la Policía ubicó al auto con las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, primero en Uruguayana y Capurro, en dirección al Centro, y luego en Mercedes y Yí. En este lugar fue interceptado y detenido por la Policía.
El detenido tiene 30 años, sin antecedentes penales ni requisitoria.
La agresión fue registrada por un hombre, que subió el video y la información a redes sociales:
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