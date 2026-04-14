Discusión de tránsito en el Centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado de una puñalada

Un trabajador de 62 años que cumplía tareas de delivery fue asesinado el lunes de noche en el Centro de Montevideo tras una discusión de tránsito . Ocurrió a las 19:37 en Cuareim y Colonia.

Por el lugar circulaban un auto Renault Logan blanco y el delivery en una moto. Durante la discusión, el hombre del auto apuñaló al trabajador que estaba parado en la calle, y escapó del lugar, tal como se observa en una filmación a la que accedió Subrayado.

El repartidor pidió ayuda, los vecinos llamaron a la Policía y los efectivos trasladaron a la víctima al Hospital Maciel, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca y estado grave. Murió minutos más tarde cuando era atendido.

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Según el informe policial, la Policía ubicó al auto con las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, primero en Uruguayana y Capurro, en dirección al Centro, y luego en Mercedes y Yí. En este lugar fue interceptado y detenido por la Policía.

El detenido tiene 30 años, sin antecedentes penales ni requisitoria.

La agresión fue registrada por un hombre, que subió el video y la información a redes sociales: