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HAY UN DETENIDO

Discusión de tránsito en el Centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado de una puñalada

Un delivery fue apuñalado en el abdomen y murió cuando era atendido en el Hospital Maciel. La Policía siguió por cámaras el auto del homicida y detuvo al sospechoso. Una filmación a la que accedió Subrayado captó el crimen.

Imagen de cámara de seguridad cedida a Subrayado.

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Video cedido a Subrayado.

Por el lugar circulaban un auto Renault Logan blanco y el delivery en una moto. Durante la discusión, el hombre del auto apuñaló al trabajador que estaba parado en la calle, y escapó del lugar, tal como se observa en una filmación a la que accedió Subrayado.

El repartidor pidió ayuda, los vecinos llamaron a la Policía y los efectivos trasladaron a la víctima al Hospital Maciel, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca y estado grave. Murió minutos más tarde cuando era atendido.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Según el informe policial, la Policía ubicó al auto con las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, primero en Uruguayana y Capurro, en dirección al Centro, y luego en Mercedes y Yí. En este lugar fue interceptado y detenido por la Policía.

El detenido tiene 30 años, sin antecedentes penales ni requisitoria.

La agresión fue registrada por un hombre, que subió el video y la información a redes sociales:

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