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MTOP resolvió no levantar barrera a vehículos que acumulan deuda superior a 150 mil pesos en peajes

Los vehículos que vean su paso impedido deben concurrir a la oficina comercial para regularizar su deuda.

Foto: FocoUy. Peajes.

Foto: FocoUy. Peajes.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) resolvió no levantar las barreras a los vehículos que superen los 150 mil pesos de deuda en peajes.

La medida alcanza principalmente a usuarios del sistema de telepeaje que, pese a haber utilizado las rutas nacionales, mantienen montos pendientes de pago.

Quienes se encuentren en esa situación deberán detenerse obligatoriamente en el puesto de peaje y dirigirse a la oficina comercial para regularizar su deuda antes de continuar viaje.

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La decisión endurece los controles vigentes. Hasta ahora esta restricción se aplicaba a vehículos con deudas que rondaban entre los 200 mil y 250 mil pesos.

El objetivo es ampliar el alcance de la fiscalización y reducir la morosidad crónica, especialmente en el sector empresarial y del transporte de carga, donde se concentran los mayores niveles de incumplimiento.

Con esta medida, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de cobro y mejorar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al uso de la infraestructura vial del país.

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