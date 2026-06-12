Un hombre fue encontrado muerto este viernes de tarde en el incendio de una vivienda, ubicada en el cruce de las calles Senda 8 y Gustavo Volpe, en Unidad Casavalle.
Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe
Cuando la Policía llegó al lugar, personal de Bomberos trabajaba en el combate al fuego y tras inspeccionar el interior del inmueble halló a la víctima.
Personal de Bomberos concurrió al lugar para combatir el incendio y cuando procedió a la inspección del la vivienda halló el cuerpo de la víctima en su interior.
Policía y Bomberos continúan trabajando en diversas actuaciones y pericias para determinar las circunstancias y las causas que originaron el siniestro.
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