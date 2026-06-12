RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNIDAD CASAVALLE

Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe

Cuando la Policía llegó al lugar, personal de Bomberos trabajaba en el combate al fuego y tras inspeccionar el interior del inmueble halló a la víctima.

incendio-casavall-muerto

Un hombre fue encontrado muerto este viernes de tarde en el incendio de una vivienda, ubicada en el cruce de las calles Senda 8 y Gustavo Volpe, en Unidad Casavalle.

Personal de Bomberos concurrió al lugar para combatir el incendio y cuando procedió a la inspección del la vivienda halló el cuerpo de la víctima en su interior.

Policía y Bomberos continúan trabajando en diversas actuaciones y pericias para determinar las circunstancias y las causas que originaron el siniestro.

denuncian ola de robos a club de baby futbol; una noche vaciaron la cantina y al dia siguiente se llevaron el freezer
Seguí leyendo

Denuncian ola de robos a club de baby fútbol; una noche vaciaron la cantina y al día siguiente se llevaron el freezer

Temas de la nota

Lo más visto

video
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
RECEPTACIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS

Condenado el policía detenido tras una persecución en Punta de Rieles con un arma requerida por hurto
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
TRABAJAN CON PRODUCTORES

Exportación uruguaya de carne fue rechazada en China por residuo de antibióticos

Te puede interesar

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
PUNTA DE RIELES

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
Madre de la médica que murió tras una operación: Pido que no hayan más María Soledad Barrera video
MOVILIZACIÓN EN MONTEVIDEO Y TREINA Y TRES

Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"
Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe
UNIDAD CASAVALLE

Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe

Dejá tu comentario