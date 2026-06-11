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TRABAJAN CON PRODUCTORES

Exportación uruguaya de carne fue rechazada en China por residuo de antibióticos

“Es un tema relevante para un país que quiere producir alimentos y venderlos al mundo", dijo el presidente del Instituto Nacional de Carnes.

carne-frigorifico

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, habló de la exportación de carne rechaza en China, y anunció que trabajarán con los productores para concientizar sobre la importancia de cumplir con los tiempos de los tratamientos.

“Es un tema relevante para un país que quiere producir alimentos y venderlos al mundo, y quiere distinguirse por eso, y un país que el 80% de lo que produce lo exporta. Vivimos de eso, no podemos no exportar. Entonces, cualquier dificultad o pequeño incumplimiento que tengamos en el exterior, no es bienvenido”, explicó sobre la importancia del tema.

Respecto al caso actual, señaló que es “una sustancia, un antibiótico, en la carne por encima del límite admitido por China” y que es similar a lo que ocurrió el año pasado con una carne que tenía garrapaticida.

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