Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera

La Policía investiga la balacera ocurrida este martes frente al Hospital Maciel y su vinculación con un delincuente muy peligroso que se encontraba en ese momento en el centro de salud.

Kevin Morotto, de 27 años, ya había sido atacado en otras oportunidades. El pasado 20 de julio cuando circulaba por la ruta 74 próximo a la ciudad de Joaquín Suárez y en el mes setiembre del 2025 cuando recuperaba su libertad del exComcar.

La hipótesis de la Policía es que el ataque de este martes era para él, sabían que estaba allí y por eso ocurrió la balacera. Morotto estaba recibiendo atención y en busca de medicación.

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La balacera de este martes incluyó al menos una veintena de disparos y ocurrió a una cuadra y media de la Seccional 1.ª.

Los tiradores se desplazaban en un auto Renault Kwid azul que abandonaron en Hilario Ascasubi y Emilio Romero (barrio La Teja) y huyeron. Un segundo vehículo utilizado (un Volkswagen ID.3 eléctrico) fue hallado en una casa en Las Pitas y Anatole France, en Los Bulevares (a 15 minutos del punto anterior en La Teja).