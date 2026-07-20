RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 74

Tiroteo entre vehículos en una ruta de Canelones terminó con cuatro heridos, uno en estado grave

Uno de los heridos fugó de la escena y la Policía obtuvo información de que lo estaban atendiendo en policlínica de Sauce. Otro, atinó a subirse a la caja de una camioneta.

auto-acribillado-policia-caminera

La ruta 74, a la altura del kilómetro 29, en Joaquín Suárez, está obstruida desde las 16:30 de este lunes, por un tiroteo. Preservan la escena.

El enfrentamiento armado se da entre dos vehículos que circulaban por la ruta. Las causas se desconocen hasta el momento y "están en plena investigación", informó Policía Caminera.

Uno de los autos que participaba del tiroteo despistó y chocó a una camioneta que circulaba por la ruta. Recibió más de 30 impactos de bala en tiroteo que ocurrió este lunes en la ruta 74. En ese vehículo circulaban cuatro personas, que están heridas, y una en estado grave.

Uno de los heridos fugó de la escena y la Policía obtuvo información de que lo estaban atendiendo en policlínica de Sauce. Otro, atinó a subirse a la caja de una camioneta que pasaba por el lugar, a la que también le dispararon desde el otro vehículo involucrado.

La investigación está a cargo de Jefatura de Canelones.

"Se realizan desvíos de tránsito sobre Ruta 74 en el empalme de 7 y 74 y a la altura de Joaquín Suárez en planta urbana", indican las autoridades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo
investigación de homicidio

Hallan un cuerpo con al menos siete disparos en el arroyo Pantanoso a la altura del Cerro

Te puede interesar

Diálogo Social: Gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual video
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN

Diálogo Social: Gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
Grupo inversor francés Soufflet transmitió al gobierno proyecto para instalar planta de cebada en Uruguay
Política

Grupo inversor francés Soufflet transmitió al gobierno proyecto para instalar planta de cebada en Uruguay
Para la familia era todo, dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado

Dejá tu comentario