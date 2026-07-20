Tiroteo entre vehículos en una ruta de Canelones terminó con cuatro heridos, uno en estado grave

La ruta 74, a la altura del kilómetro 29, en Joaquín Suárez, está obstruida desde las 16:30 de este lunes, por un tiroteo. Preservan la escena.

El enfrentamiento armado se da entre dos vehículos que circulaban por la ruta. Las causas se desconocen hasta el momento y "están en plena investigación", informó Policía Caminera.

Uno de los autos que participaba del tiroteo despistó y chocó a una camioneta que circulaba por la ruta. Recibió más de 30 impactos de bala en tiroteo que ocurrió este lunes en la ruta 74. En ese vehículo circulaban cuatro personas, que están heridas, y una en estado grave.

Uno de los heridos fugó de la escena y la Policía obtuvo información de que lo estaban atendiendo en policlínica de Sauce. Otro, atinó a subirse a la caja de una camioneta que pasaba por el lugar, a la que también le dispararon desde el otro vehículo involucrado.

La investigación está a cargo de Jefatura de Canelones.

"Se realizan desvíos de tránsito sobre Ruta 74 en el empalme de 7 y 74 y a la altura de Joaquín Suárez en planta urbana", indican las autoridades.