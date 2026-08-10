Cancillería confirmó que uruguayos afectados por terremoto en Colombia están vinculados al turismo

La Cancillería informó este lunes que "no se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, y dejó más de 100 muertos.

Desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí se confirma la afectación de uruguayos de turismo en Colombia con pérdida de hoteles o vuelos.

La Embajada de Uruguay en Bogotá monitorea la situación y puso a disposición teléfonos de contacto ante situaciones de emergencia.

123 - Línea Única de Emergencias de Colombia. +57 314 733 8297 - Teléfono de emergencia consular (solo para uruguayos). [email protected] - Correo electrónico del Consulado de Uruguay en Bogotá.

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