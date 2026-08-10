RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO HAY COMPATRIOTAS ENTRE VÍCTIMAS

Cancillería confirmó que uruguayos afectados por terremoto en Colombia están vinculados al turismo

Se trata de "personas que han perdido hoteles o vuelos", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. "No se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida", se indicó.

terremoto-colombia-manizales-afp-10-agosto-26

La Cancillería informó este lunes que "no se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, y dejó más de 100 muertos.

Desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí se confirma la afectación de uruguayos de turismo en Colombia con pérdida de hoteles o vuelos.

La Embajada de Uruguay en Bogotá monitorea la situación y puso a disposición teléfonos de contacto ante situaciones de emergencia.

Foto: Subrayado. Desalojan edificio en Ciudad Vieja; relevan familias que necesitan asistencia.
Seguí leyendo

Desalojan a varias familias de un edificio en Ciudad Vieja luego de un reclamo de los propietarios

123 - Línea Única de Emergencias de Colombia.

+57 314 733 8297 - Teléfono de emergencia consular (solo para uruguayos).

[email protected] - Correo electrónico del Consulado de Uruguay en Bogotá.

Temas de la nota

Lo más visto

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
DURANTE LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza
Este domingo

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por parte de hinchas de Cerro
ÓMNIBUS SECUESTRADO

"No sabés si vas a bajar caminando o te van a bajar en un cajón": habló el chofer de Ucot amenazado por hinchas de Cerro
PLAZA MATRIZ

Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional: "Estoy tranquilo, satisfecho, no conforme; el fin último fue el bienestar de todos"

Te puede interesar

MSP planifica gran jornada de vacunación contra el meningococo para el jueves 20, probablemente en el Antel Arena video
MILES DE CUPOS CON AGENDA PREVIA

MSP planifica "gran jornada" de vacunación contra el meningococo para el jueves 20, probablemente en el Antel Arena
Sigue el paro del sindicato de Ucot durante todo el lunes tras incidente con hinchas de Cerro
VIOLENCIA EN ÓMNIBUS de UCOT

Sigue el paro del sindicato de Ucot durante todo el lunes tras incidente con hinchas de Cerro
Foto: AFP.
emergencia en colombia

Colombia en "situación de emergencia" por sismo que deja más de 100 muertos y 80 heridos, dijo el presidente

Dejá tu comentario