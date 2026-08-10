RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical el 24 y 25 de agosto, pero aclaró que "puede cambiar"

El meteorólogo comentó que al momento el modelo marca lluvias y tormentas, pero que "vamos a ir siguiéndolo a ver cómo evoluciona".

CICLÓN-EXTRA-TROPICAL---PUNTA-DEL-ESTE

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el próximo lunes 24 y martes 25 de agosto se prevé un ciclón extratropical aunque explicó que "puede cambiar".

"Por ahora tormentas y lluvias el 24 y 25, vamos a ir ajustándolo", adelantó.

Y agregó: "Hay un ciclón extratropical que va a estar intensificándose en la zona por lo tanto vamos a ir siguiéndolo a ver cómo evoluciona".

domingo frio a fresco con marcado descenso de temperatura en la noche
Seguí leyendo

Domingo frío a fresco con marcado descenso de temperatura en la noche

En lo que respecta al invierno el meteorólogo dijo que estamos a 21 días del fin del esta estación.

Temas de la nota

Lo más visto

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
DURANTE LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
Este domingo

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por hinchas de Cerro
ÓMNIBUS SECUESTRADO

"No sabés si vas a bajar caminando o te van a bajar en un cajón": habló el chofer de Ucot amenazado por hinchas de Cerro
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza
SAN RAFAEL- PUNTA DEL ESTE

Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada

Te puede interesar

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental
GENERAL FLORES Y CARRERAS NACIONALES

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental
Orsi expresó solidaridad con Colombia tras el terremoto: Estamos alertas y listos para colaborar
VÍA REDES SOCIALES

Orsi expresó solidaridad con Colombia tras el terremoto: "Estamos alertas y listos para colaborar"
¿Cómo funcionarán los servicios este martes con el paro parcial del PIT-CNT? Algunos sindicatos paran 24 horas video
PARO POR RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cómo funcionarán los servicios este martes con el paro parcial del PIT-CNT? Algunos sindicatos paran 24 horas

Dejá tu comentario