El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el próximo lunes 24 y martes 25 de agosto se prevé un ciclón extratropical aunque explicó que "puede cambiar".
Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical el 24 y 25 de agosto, pero aclaró que "puede cambiar"
El meteorólogo comentó que al momento el modelo marca lluvias y tormentas, pero que "vamos a ir siguiéndolo a ver cómo evoluciona".
"Por ahora tormentas y lluvias el 24 y 25, vamos a ir ajustándolo", adelantó.
Y agregó: "Hay un ciclón extratropical que va a estar intensificándose en la zona por lo tanto vamos a ir siguiéndolo a ver cómo evoluciona".
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En lo que respecta al invierno el meteorólogo dijo que estamos a 21 días del fin del esta estación.
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