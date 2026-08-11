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BATLLE Y ORDÓÑEZ E INSTRUCCIONES

Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Lavalleja

Las víctimas iban en una camioneta gris que fue atacada a balazos desde una moto, en las inmediaciones de avenida José Batlle y Ordóñez y avenida de las Instrucciones.

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Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado este martes en un ataque a tiros ocurrido en inmediaciones de avenida José Batlle y Ordóñez y avenida de las Instrucciones, en el barrio Lavalleja.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, dos personas iban en una camioneta gris cuando les dispararon desde una moto. El conductor perdió el dominio del vehículo y chocó contra un semáforo.

Uno de los ocupantes del vehículo murió en el lugar, mientras que el otro logró huir corriendo para esconderse en una casa y luego fue trasladado herido de bala hasta la policlínica de Capitán Tula.

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El fallecido tenía 23 años y tres antecedentes penales.

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