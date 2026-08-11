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Este miércoles llegan las lluvias en todo el país hasta el domingo, dijo Nubel Cisneros y reiteró "eventos severos" por el Niño Godzilla

El meteorólogo indicó que las precipitaciones no serán como las de los días anteriores y que el Niño Godzilla ocasionará lluvias importantes y se extenderá hasta febrero-marzo.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este miércoles y reiteró que el Niño Godzilla traerá eventos severos.

"Empieza a llover mañana temprano, primero por la zona suroeste y litoral y luego se va a estar extendiendo al resto del territorio. Quizás entrada la noche de hoy casi en la madrugada pueden aparecer algunos chaparrones, algunas lluvias", indicó.

Y agregó: "Nada que ver con las lluvias que tuvimos días anteriores, darle tranquilidad a la gente lo que sí va a ser sostenida en el tiempo, va a ser complicada. Esto se va a mantener por lo menos hasta el día domingo".

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En lo que respecta al fenómeno del Niño Godzilla, el meteorólogo dijo que las condiciones van a ser muy bruscas y que hay que tener mucho cuidado con los eventos severos que se esperan en los próximos meses.

Según comentó, el fenómeno se va a dar en todo el país. "En todo el país vamos a tener situaciones de inundaciones, de tormentas fuertes, de vientos, granizadas, vamos a estar todos bajo las mismas condiciones", adelantó.

Además, se registrarán acumulados de lluvias importantes que ocasionarán salidas de cauces de ríos y arroyos.

"Muchos evacuados vamos a tener en lo que es la primavera y el verano, se va a estar extendiendo hasta febrero-marzo, que es cuando recién empezaría a dejarnos de afectar", señaló.

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