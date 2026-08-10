Un menor de 16 años está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental en la noche de este lunes en Las Acacias.
Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental
El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este lunes en General Flores y Carreras Nacionales. El adolescente fue derivado a un centro de salud en estado grave.
Información primaria indica que el adolescente fue derivado a un centro de salud en estado grave, sufrió traumatismo de cráneo.
El accidente ocurrió en Carreras Nacionales y General Flores.
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La Policía trabaja en el lugar y analiza las cámaras de la zona.
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