RECIBÍ EL NEWSLETTER
GENERAL FLORES Y CARRERAS NACIONALES

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental

El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este lunes en General Flores y Carreras Nacionales. El adolescente fue derivado a un centro de salud en estado grave.

siniestro-carreras-nacionales-general-flores-

Un menor de 16 años está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental en la noche de este lunes en Las Acacias.

Información primaria indica que el adolescente fue derivado a un centro de salud en estado grave, sufrió traumatismo de cráneo.

El accidente ocurrió en Carreras Nacionales y General Flores.

asesinaron a un menor de 17 anos en santa catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
Seguí leyendo

Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas

La Policía trabaja en el lugar y analiza las cámaras de la zona.

Temas de la nota

Lo más visto

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
DURANTE LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
Este domingo

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por hinchas de Cerro
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza
ÓMNIBUS SECUESTRADO

"No sabés si vas a bajar caminando o te van a bajar en un cajón": habló el chofer de Ucot amenazado por hinchas de Cerro
SAN RAFAEL- PUNTA DEL ESTE

Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada

Te puede interesar

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental
GENERAL FLORES Y CARRERAS NACIONALES

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental
Orsi expresó solidaridad con Colombia tras el terremoto: Estamos alertas y listos para colaborar
VÍA REDES SOCIALES

Orsi expresó solidaridad con Colombia tras el terremoto: "Estamos alertas y listos para colaborar"
¿Cómo funcionarán los servicios este martes con el paro parcial del PIT-CNT? Algunos sindicatos paran 24 horas video
PARO POR RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cómo funcionarán los servicios este martes con el paro parcial del PIT-CNT? Algunos sindicatos paran 24 horas

Dejá tu comentario