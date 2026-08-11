Armada confirma que la mujer encontrada muerta en Malvín era la enfermera buscada

La Armada Nacional confirmó a las 14:00 de este martes que el cuerpo encontrado en Malvín corresponde a la enfermera de 27 años que había sido denunciada como ausente y era investigada por el robo de fentanilo y morfina en el Hospital Evangélico.

El cuerpo fue hallado en la zona de Hipólito Yrigoyen y rambla República de Chile, en Malvín.

La mujer había sido vista por última vez el domingo a las 6:30, cuando llegó en un auto gris a la zona de rambla O’Higgins y rambla Concepción del Uruguay. Bajó del vehículo y fue perdida de vista. Desde entonces, las autoridades manejaban la posibilidad de que se hubiera tirado al Río de la Plata.

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La enfermera trabajaba en el Hospital Evangélico y había sido emplazada y puesta en libertad mientras avanzaba una investigación en su contra por el robo de medicamentos.

Subrayado informó este martes de mañana que el hospital presentó una denuncia policial pasada la medianoche del domingo, luego de detectar que la mujer había retirado de la farmacia ampollas de fentanilo y morfina utilizando recetas médicas apócrifas.

Las recetas llamaron la atención de los funcionarios de la farmacia, quienes informaron la situación a sus superiores. Al revisar las cámaras de videovigilancia, se constató que la enfermera, durante el descanso de su turno, había retirado los medicamentos en dos oportunidades.

Entre una extracción y otra, la mujer se cambió de ropa y de peinado. Tras revisar las imágenes, desde el hospital le pidieron que mostrara sus pertenencias y encontraron las ampollas dentro de su cartera.

El hospital informó a la Policía. Los efectivos incautaron los medicamentos y comunicaron el caso a la Fiscalía, que quedó a cargo de la investigación.