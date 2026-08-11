Buscan a una enfermera investigada por retirar fentanilo y morfina con recetas apócrifas en un hospital

El Hospital Evangélico denunció a una enfermera de 27 años luego de detectar que retiró ampollas de fentanilo y morfina con recetas médicas falsas. La mujer quedó en libertad y luego fue reportada como persona ausente; Prefectura la busca ante la presunción de que pudo haberse arrojado al mar.

El Hospital Evangélico hizo una denuncia policial pasada la medianoche del domingo luego de detectar que una enfermera de 27 años retiró de la farmacia ampollas de fentanilo y de morfina con recetas médicas apócrifas.

Las recetas presentadas llamaron la atención de los funcionarios de la farmacia, que reportaron el caso a sus superiores. Cuando se chequearon las cámaras de videovigilancia se vio que la enfermera, durante el descanso de su turno, retiró los medicamentos en dos oportunidades. Entre una vez y la otra se cambió de ropa y de peinado.

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Tras revisar las cámaras, se le pidió a la enfermera que mostrara sus pertenencias y en la cartera encontraron ampollas de fentanilo y morfina. El Hospital llamó a la Policía, que incautó los medicamentos e informó a la Fiscalía.

La mujer quedó en libertad pero emplazada mientras se iniciaba la investigación. Sin embargo, la mujer llegó a las 6:30 del mismo domingo en un auto gris en Rambla O’Higgins y Rambla Concepción del Uruguay, en Malvín. Se bajó del auto y se la perdió de vista.

Ahora está reportada como persona ausente y siendo buscada por Prefectura ante la presunción de que pudo haberse tirado al mar.

Se llama Florencia Agustina Amorin Lima y cualquier información sobre su paradero se puede aportar al número telefónico 2030 4638.