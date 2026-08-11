Un nuevo homicidio ocurrió este martes de noche en el barrio Flor de Maroñas, es el tercero en lo que va del día en Montevideo.
Tercer homicidio de este martes en Montevideo: asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura, en Flor de Maroñas
El ataque ocurrió en la noche de este martes en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.
Información primaria indica que un hombre de 59 años fue asesinado cuando salió a tirar la basura.
El crimen ocurrió en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.
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Trabajan en la escena personal de la Digoe y Policía Científica.
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