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Aurelia Viera y Puntas de Sotto

Tercer homicidio de este martes en Montevideo: asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura, en Flor de Maroñas

El ataque ocurrió en la noche de este martes en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.

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Un nuevo homicidio ocurrió este martes de noche en el barrio Flor de Maroñas, es el tercero en lo que va del día en Montevideo.

Información primaria indica que un hombre de 59 años fue asesinado cuando salió a tirar la basura.

El crimen ocurrió en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.

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