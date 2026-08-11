Tercer homicidio de este martes en Montevideo: asesinaron a un hombre cuando salió a tirar la basura, en Flor de Maroñas

Un nuevo homicidio ocurrió este martes de noche en el barrio Flor de Maroñas, es el tercero en lo que va del día en Montevideo.

Información primaria indica que un hombre de 59 años fue asesinado cuando salió a tirar la basura.

El crimen ocurrió en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Sotto.

Trabajan en la escena personal de la Digoe y Policía Científica. #AHORA | Tercer homicidio del día en Montevideo: mataron a un hombre de 59 años cuando salía a tirar la basura, en el barrio Flor de Maroñas. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/dSPdJGJ76u — Subrayado (@Subrayado) August 11, 2026

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