Una barométrica, ubicada en ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en El Pinar denuncia el incendio intencional de los dos camiones de la empresa.
Barométrica de El Pinar denuncia el incendio intencional de los dos camiones de la empresa
Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de una persona en la madrugada del jueves que rompe las ventanillas, rocía combustible y prende fuego a los vehículos.
Su propietaria, Laura Martínez, contó lo ocurrido en la madrugada del jueves a las 3:44 horas, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del predio.
Las imágenes muestran el ingreso desde la Interbalnearia de un desconocido que entra caminando y se dirige directamente a los camiones. Intenta abrir las puertas y como estaban trancadas, rompe los vidrios, rocía ambos vehículos con combustible y prende fuego.
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En el predio se guardan otros camiones de empresas del mismo rubro, por eso asegura que fue intencional. "Solamente vino a esta empresa, Barométrica 360", aseguró. "No cabe duda", reafirmó y descartó el robo, porque adentro de los camiones no robó nada de valor.
"Hizo un daño tremendo", indicó la propietaria, que dejó a sin trabajo a tres familias, que dependen directamente de la empresa que permanece inactiva. La barométrica abrió en 2023 y el año pasado sumó su segunda unidad, que llevaba pocos meses en la calle.
Se realizó la denuncia correspondiente. Los afectados reclamaron celeridad en la investigación para llegar a los responsables y que se asigne un fiscal al caso. "Hay alguien atrás de todo esto", aseguró. Martínez descartó que sea por problemas personales y pidió a los comercios de la zona que faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a la persona que ingresó al predio.
"Le lleva cuatro minutos incendiar los dos camiones, un trabajo y un esfuerzo de una familia de años", aseguró. La propietaria indicó que retomar la operativa de la empresa afrontará el proceso de habilitar los camiones frente al Ministerio de Transporte y homologar las cisternas ante la Intendencia de Canelones.
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