Barométrica de El Pinar denuncia el incendio intencional de los dos camiones de la empresa

Una barométrica, ubicada en ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en El Pinar denuncia el incendio intencional de los dos camiones de la empresa.

Su propietaria, Laura Martínez, contó lo ocurrido en la madrugada del jueves a las 3:44 horas, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del predio.

Las imágenes muestran el ingreso desde la Interbalnearia de un desconocido que entra caminando y se dirige directamente a los camiones. Intenta abrir las puertas y como estaban trancadas, rompe los vidrios, rocía ambos vehículos con combustible y prende fuego.

En el predio se guardan otros camiones de empresas del mismo rubro, por eso asegura que fue intencional. "Solamente vino a esta empresa, Barométrica 360", aseguró. "No cabe duda", reafirmó y descartó el robo, porque adentro de los camiones no robó nada de valor.

"Hizo un daño tremendo", indicó la propietaria, que dejó a sin trabajo a tres familias, que dependen directamente de la empresa que permanece inactiva. La barométrica abrió en 2023 y el año pasado sumó su segunda unidad, que llevaba pocos meses en la calle.

Se realizó la denuncia correspondiente. Los afectados reclamaron celeridad en la investigación para llegar a los responsables y que se asigne un fiscal al caso. "Hay alguien atrás de todo esto", aseguró. Martínez descartó que sea por problemas personales y pidió a los comercios de la zona que faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a la persona que ingresó al predio.

"Le lleva cuatro minutos incendiar los dos camiones, un trabajo y un esfuerzo de una familia de años", aseguró. La propietaria indicó que retomar la operativa de la empresa afrontará el proceso de habilitar los camiones frente al Ministerio de Transporte y homologar las cisternas ante la Intendencia de Canelones.