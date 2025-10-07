Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

Un hombre de 28 años, que fue imputado la semana pasada y cumple prisión preventiva, fue sacado de la cárcel de forma transitoria para que declare ante la fiscal Angelita Romano, como sospechoso de estar implicado en el atentado contra Mónica Ferrero .

Además, su padre –policía retirado– fue detenido y, ambos, están a disposición de Romano . Declaran ante ella en la sede de Cerrito y Misiones, en Ciudad Vieja, en estas horas.

El hijo fue imputado por lesiones personales, por pegarle a un narcotraficante, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. El preso había sido detenido hace una semana en el barrio La Unión, Montevideo . Durante el procedimiento los policías incautaron un auto y documentos falsos.

Si bien la Policía lo investigaba por un posible vínculo con el atentado, no tenía las pruebas suficientes para presentarle a Romano. Conforme avanzaron los días, la fiscal tuvo pruebas suficientes para pedir su conducción desde la cárcel para, ahora sí, tomarle declaración como presunto sospechoso de estar implicado.

El atentado a la casa de Ferrero fue el domingo 28 de setiembre a las cinco de la madrugada, cuando dos delincuentes ya imputados y encarcelados de forma preventiva ingresaron con una granada y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda.

Por el crimen son tres los imputados y enviadas a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal general), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta en la que llegaron y se fueron de la vivienda de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera.