RECIBÍ EL NEWSLETTER
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

El mayor es policía retirado, mientras que el hijo había sido detenido en La Unión e imputado por lesiones personales, investigado por haberle pegado a un narcotraficante.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

Un hombre de 28 años, que fue imputado la semana pasada y cumple prisión preventiva, fue sacado de la cárcel de forma transitoria para que declare ante la fiscal Angelita Romano, como sospechoso de estar implicado en el atentado contra Mónica Ferrero.

Las autoridades hallaron un cuchillo y ropa ensangrentada en la playa, vinculados con el homicidio.
Seguí leyendo

Tres hombres investigados por el homicidio en Barra de Valizas: dos detenidos y uno citado a Fiscalía

Si bien la Policía lo investigaba por un posible vínculo con el atentado, no tenía las pruebas suficientes para presentarle a Romano. Conforme avanzaron los días, la fiscal tuvo pruebas suficientes para pedir su conducción desde la cárcel para, ahora sí, tomarle declaración como presunto sospechoso de estar implicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1975590061082018094&partner=&hide_thread=false

El atentado a la casa de Ferrero fue el domingo 28 de setiembre a las cinco de la madrugada, cuando dos delincuentes ya imputados y encarcelados de forma preventiva ingresaron con una granada y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda.

Por el crimen son tres los imputados y enviadas a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal general), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta en la que llegaron y se fueron de la vivienda de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Crearon una empresa ficticia, sacaron préstamo y se beneficiaron del BPS: pareja fue condenada en Rivera

Te puede interesar

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
RÍO NEGRO

Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

Dejá tu comentario