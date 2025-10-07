Un hombre de 28 años, que fue imputado la semana pasada y cumple prisión preventiva, fue sacado de la cárcel de forma transitoria para que declare ante la fiscal Angelita Romano, como sospechoso de estar implicado en el atentado contra Mónica Ferrero.
Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero
El mayor es policía retirado, mientras que el hijo había sido detenido en La Unión e imputado por lesiones personales, investigado por haberle pegado a un narcotraficante.
Además, su padre –policía retirado– fue detenido y, ambos, están a disposición de Romano. Declaran ante ella en la sede de Cerrito y Misiones, en Ciudad Vieja, en estas horas.
El hijo fue imputado por lesiones personales, por pegarle a un narcotraficante, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. El preso había sido detenido hace una semana en el barrio La Unión, Montevideo. Durante el procedimiento los policías incautaron un auto y documentos falsos.
Si bien la Policía lo investigaba por un posible vínculo con el atentado, no tenía las pruebas suficientes para presentarle a Romano. Conforme avanzaron los días, la fiscal tuvo pruebas suficientes para pedir su conducción desde la cárcel para, ahora sí, tomarle declaración como presunto sospechoso de estar implicado.
El atentado a la casa de Ferrero fue el domingo 28 de setiembre a las cinco de la madrugada, cuando dos delincuentes ya imputados y encarcelados de forma preventiva ingresaron con una granada y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda.
Por el crimen son tres los imputados y enviadas a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal general), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta en la que llegaron y se fueron de la vivienda de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera.
