Policía dijo que detuvo a otro hombre e investiga si está implicado en el atentado contra la fiscal Ferrero

La Policía detuvo en la tarde de este martes a un nuevo sospechoso de estar implicado en el atentado que fue cometido el domingo contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , informó el Ministerio del Interior.

Según detallaron a Subrayado desde la cartera, el arresto se produjo en el barrio La Unión (Montevideo). El hombre estaba requerido, además, por un intento de homicidio. Durante el procedimiento los policías incautaron un auto y documentos falsos.

En la mañana de este miércoles la fiscal Angelita Romano, quien está a cargo de la investigación penal, no había sido informada al respecto sobre el detenido. El caso está en manos de la Policía, que busca establecer si el arrestado tiene posibles implicancias.

Por el atentado un hombre fue imputado este martes, por los delitos asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La Justicia lo envió a prisión preventiva hasta el 28 de marzo de 2026, mientras la Fiscalía sigue adelante con la investigación en su contra, a la espera de un eventual juicio.

En tanto, una mujer que también había sido arrestada, quedó libre al no existir suficientes pruebas que la ubiquen como una de las implicadas en el crimen que fue cometido a las cinco de la madrugada del sábado en la casa de Ferrero, en el barrio montevideano Jacinto Vera. La investigación está a cargo de la fiscal de Estupefacientes Romano.

El atentado contra Mónica Ferrero.

El crimen contra la autoridad máxima de la Fiscalía ocurrió a las cinco de la madrugada del domingo. Los autores ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo, informó entonces Subrayado. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los agresores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron ese día fuentes del caso.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.