RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que las temperaturas superarán los 30° en el norte

El meteorólogo indicó que a partir de este martes las temperaturas comienzan a ascender, llegando a 24° en sur del territorio.

iemanja-playa-ramirez-atardecer

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las temperaturas ascienden a partir de este martes, desmejorando el domingo con lluvias.

Las temperaturas empiezan a ascender en forma gradual con máximas de 18° a 19° en la capital del país y superando los 24° en el resto del territorio.

"Vuelven las temperaturas en ascenso, vuelven las jornadas disfrutables, le decimos adiós al frío. Vamos a estar llegando al viernes con temperaturas de 29° a 32° en el norte y aquí en la capital de 24°".

paso el temporal y la semana comienza con tiempo fresco, pero gradual aumento de temperatura
Seguí leyendo

Pasó el temporal y la semana comienza con tiempo fresco, pero gradual aumento de temperatura
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1975308236116140057&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
hay un detenido

Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

Te puede interesar

Besozzi tras resolución de la Corte: Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa video
SORIANO

Besozzi tras resolución de la Corte: "Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa"
No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente video
Política

No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente
Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria

Dejá tu comentario