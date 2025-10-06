El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las temperaturas ascienden a partir de este martes, desmejorando el domingo con lluvias.
"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que las temperaturas superarán los 30° en el norte
El meteorólogo indicó que a partir de este martes las temperaturas comienzan a ascender, llegando a 24° en sur del territorio.
Las temperaturas empiezan a ascender en forma gradual con máximas de 18° a 19° en la capital del país y superando los 24° en el resto del territorio.
"Vuelven las temperaturas en ascenso, vuelven las jornadas disfrutables, le decimos adiós al frío. Vamos a estar llegando al viernes con temperaturas de 29° a 32° en el norte y aquí en la capital de 24°".
