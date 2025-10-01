RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tres hombres investigados por el homicidio en Barra de Valizas: dos detenidos y uno citado a Fiscalía

Un hombre de 46 años fue hallado muerto tras una discusión en el balneario rochense. La Policía incautó un cuchillo con sangre y prendas que serían clave en la investigación.

Tres hombres comparecen este miércoles ante la Fiscalía como sospechosos de estar implicados en el homicidio cometido un día antes en el balneario rochense Barra de Valizas. Dos de ellos permanecen detenidos, mientras que el tercero fue citado como emplazado, en libertad.

Las autoridades tienen sospechas firmes sobre que los dos detenidos serían los autores del crimen del hombre de 46 años, cuyo cuerpo fue hallado a las nueve de la mañana del martes en la avenida principal de Valizas.

En la playa del balneario, la Policía incautó un cuchillo ensangrentado —que sería el arma homicida— y prendas de vestir con rastros de sangre. Ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales, aunque habían sido investigados antes por distintos delitos en la zona, informó a Subrayado el coordinador de la Jefatura de Rocha, Luis Giménez.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.
Policía allanó vivienda y descartó vinculación de un hombre con homicidio; trabaja en elementos encontrados en la playa

El tercer sospechoso, en tanto, no tiene elementos en su contra que lo vinculen directamente con la autoría del crimen. En su vivienda se realizó un allanamiento sin resultados relevantes, aunque testigos y cámaras de videovigilancia lo ubicaron junto a la víctima poco antes del ataque, cuando ambos ingresaron a un comercio a comprar bebidas.

De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió tras una discusión de la víctima con dos hombres. El agredido fue a su casa para buscar dinero con el que planeaba hacer un pago, pero en ese momento fue atacado, quedando herido de gravedad. El hombre caminó y cayó, siendo encontrado luego debajo de una acacia, a menos de cien metros de la comisaría de Valizas.

