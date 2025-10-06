RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja

Por más presupuesto, el gremio para el martes 28 y se adhiere al paro nacional convocado por Fenapes para el miércoles 29 de octubre.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo convoca a un paro este martes 7 que afectará los liceos de la capital, principalmente los centros educativos de la zonal oeste.

El gremio reclama un liceo de bachillerato en La Teja. La presidenta de ADES, Verónica Méndez, dijo a Subrayado que el reclamo es de toda la comunidad. "El barrio se ha apropiado de esta iniciativa", afirmó.

En el barrio hay cuatro liceos de primer ciclo, pero ninguno de bachillerato. Méndez aseguró que eso obliga a los alumnos a desplazarse a otros barrios y que muchos dejan de estudiar, poniendo en peligro su trayectoria educativa.

PIT-CNT resolvió paro nacional parcial para octubre en reclamo por cambios en el Presupuesto

Desde ADES, destacaron las negociaciones del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y del director general de Secundaria, Manuel Oroño, para acordar la construcción del nuevo liceo, y piden conocer detalles del proyecto como el lugar donde estará ubicado y el plan de obras.

PRESUPUESTO

El martes 28 de octubre, ADES convoca a un paro con ocupación en los liceos de Montevideo en reclamo de más presupuesto. "Necesitamos urgentemente más presupuesto" para salarios e infraestructura, afirmó. "Durante cinco años, los liceos se vinieron abajo", indicó. Méndez pidió que los legisladores visiten los liceos y apostó al diálogo para obtener recursos complementarios para la educación.

El miércoles 29, el paro será convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y afectará a los liceos en todo el país.

