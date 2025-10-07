RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES DETENIDOS Y TRÁNSITO CONGESTIONADO

Persecución y choque entre un auto y un móvil de Caminera en los accesos a Montevideo

Los ocupantes de un vehículo eludieron un control policial en las proximidades a la refinería de La Teja y huyeron. El siniestro ocurrió en inmediaciones de la Zona IV de Montevideo en ruta 1 y Santín Carlos Rossi.

persecucion-accesos-2
persecucion-accesos-3
persecucion-accesos-1

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, los cuatro ocupantes del vehículo eludieron un control policial en las proximidades a la refinería de La Teja y emprendieron la huida en la senda de salida de Montevideo.

A partir de ese momento, comenzó la persecución por parte de móvil que terminó con el choque entre los dos vehículos, cuando el auto particular giró en "U" e impactó de frente con el patrullero, en inmediaciones de la Zona Operacional IV de la Jefatura de Policía de Montevideo en ruta 1 y Santín Carlos Rossi.

un joven de 24 anos esta grave tras ser baleado en la cabeza en el barrio la carbonera
Seguí leyendo

Un joven de 24 años está grave tras ser baleado en la cabeza en el barrio La Carbonera

De los cuatro ocupantes del auto particular, fueron detenidos dos hombres y una mujer. El cuarto ocupante logró darse a la fuga con un bolso, informó Caminera.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero provocó un congestionamiento en la vía de salida de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

Le decimos adiós al frío, dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
operativo de búsqueda

Un kayak se dio vuelta en el Río de la Plata y una persona logró llegar a tierra pero otra esta desaparecida
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja

Te puede interesar

TCP denuncia incumplimiento del sindicato al convenio colectivo y da plazo hasta el miércoles para volver a la actividad
A LAS 15 HORAS

TCP denuncia incumplimiento del sindicato al convenio colectivo y da plazo hasta el miércoles para volver a la actividad
Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada video
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
Director de TCP por ANP: Vamos a tratar que haya una solución, que el convenio no caiga y podamos levantar el paro video
CONFLICTO EN EL PUERTO

Director de TCP por ANP: "Vamos a tratar que haya una solución, que el convenio no caiga y podamos levantar el paro"

Dejá tu comentario