Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso

La fiscal Angelita Romano, que investiga el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero, tiene a disposición por estas horas a un nuevo detenido, al tiempo que solicitó el traslado a su sede desde la cárcel de un recluso que podría estar vinculado con el caso. Así lo informó la dirección de comunicación de la Fiscalía General de la Nación.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que el recluso conducido desde la cárcel está imputado por otros delitos y se investiga su presunta participación en el atentado a la casa de Ferrero el domingo 28 de setiembre de madrugada, cuando dos delincuentes ya imputados y encarcelados ingresaron con un explosivo y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda.

Por el atentado son tres las personas ya imputadas y enviadas a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal general), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta (foto) en la que llegaron y se fueron de la vivienda de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota atentado

Mónica Ferrero

detenido