ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Crearon una empresa ficticia, sacaron préstamo y se beneficiaron del BPS: pareja fue condenada en Rivera

El hombre, de 43 años, deberá cumplir tres años y seis meses de prisión efectiva, mientras que la mujer, de 42 años, cumplirá prisión domiciliaria.

El hombre de 43 años deberá cumplir tres años y seis meses de prisión efectiva, mientras que la mujer de 42 años cumplirá prisión domiciliaria.

El jefe de Policía de ese departamento, Germán Suárez, dijo que hasta el momento son estas dos personas las condenadas por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa.

La pareja abrió una empresa ficticia, sacó un préstamo, no pagó a la financiera y se beneficiaron del Banco de Previsión Social.

La denuncia fue radicada por la empresa crediticia debido a que no tenían una devolución de pago.

"Los estafadores lo que hacen es crear una empresa, para ello evidentemente se hacen de la identidad o documentación de diferentes personas, supuestos empleados de la empresa y luego se presentan ante el BPS de alguna manera queriendo regularizar lo que no tenían desde antes".

