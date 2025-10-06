Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria

Los nuevos estudios médicos y la autopsia al niño de 2 años concluyeron que una infección respiratoria fue la causa de muerte del pequeño que se cayó del Gusanito Manzana del Parque Rodó, confirmaron a Subrayado fuentes de la investigación.

El menor había tenido varios episodios de infección respiratoria desde que nació con casos de internación. La investigación del caso continuará para determinar cómo se produjo la infección que le provocó la muerte, agregaron las fuentes.

La autopsia fue avalada por una junta médica, la que concluyó que la muerte no tuvo relación directa con la caída producida el 19 de julio cuando el menor se precipitó al vacío en el momento en el que iba en la falda de su padre de 67 años, una práctica prohibida en el uso de la atracción infantil.

El niño sufrió traumatismo de cráneo y estuvo internado casi dos semanas en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI) hasta que fue dado de alta a fines de julio.

A las 8 de la mañana del 11 de agosto, el pequeño fue encontrado inconsciente por su madre cuando lo quiso despertar en su casa de Colinas de Solymar en Canelones. Los médicos le habían hecho una tomografía al niño, que debía ser llevado a un control el 18 de agosto.

La fiscal de Ciudad de la Costa, Cristina Falcomer, ordenó entonces la autopsia del cuerpo, la que en primera instancia no reveló la causa de la muerte. Fue entonces que Falcomer dispuso más pericias como exámenes de anatomía patológica y de toxicología. En las últimas horas, se conocieron los nuevos resultados que confirmaron la causa del deceso.