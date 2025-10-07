RECIBÍ EL NEWSLETTER
MADRE SE REUNIÓ CON FISCALÍA

Fiscal pedirá ampliación de pericias sobre caso de niño que cayó del Gusanito Manzana y murió por infección respiratoria

"No tenemos un niño que haya tenido síntomas que pudieran haber llamado la atención a su mamá", afirmó el abogado de la madre del pequeño de 2 años.

La madre del niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana del Parqué Rodó el 19 de julio y murió de una infección respiratoria el 11 de agosto, se reunió este martes con la fiscal de Ciudad de la Costa, Cristina Falcomer.

"Venimos bastante acongojados", aseguró a Subrayado el abogado Marcos Pacheco, quien destacó el trabajo de la Fiscalía en el caso. El representante legal recordó que la pericia inicial no había determinado la causa de la muerte y que un examen anatomopatológico, pedido por Falcomer, se estableció la infección respiratoria baja como causa de muerte. "Una gripe con complicaciones", indicó.

Según Pacheco, el informe "no es concluyente. Ahora, tenemos más preguntas de las que teníamos". "Teníamos un niño que tuvo una internación en CTI, una internación en cuidados en un sanatorio. Entonces, nos planteamos, ¿ese niño habrá tenido un alta prematura o no?", se preguntó.

Foto: Subrayado.
El abogado indicó que de la autopsia y de los relatos de la madre expresados a la fiscal, surge que "no tenemos un niño que haya tenido síntomas que pudieran haber llamado la atención a su mamá". Pacheco sostuvo que la mujer estaba acostumbrada a atender episodios de asma del niño. "Ella plantea que en ningún momento vio al niño con elementos como para determinar una llamada al médico", agregó.

La fiscal Falcomer continuará trabajando en el caso y pedirá ampliación de la pericia que determinó la causa de la muerte. "¿Cómo quedamos ahora?, ¿a quién le tenemos que pedir una respuesta, a un infectólogo, a pediatras, a la Cátedra de Neumología? Son preguntas que nos hacemos", afirmó el abogado, que planteó las dudas de la madre.

"Ya queremos respuestas. Queremos saber para calmar a una madre que está desesperada, está quebrada por la situación", expresó el representante legal.

Temas de la nota

