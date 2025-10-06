RECIBÍ EL NEWSLETTER
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales en Artigas

El hombre, de 41 años, fue enviado a prisión preventiva mientras la investigación en su contra sigue. La niña cursa un embarazo de cinco meses.

Foto: Subrayado. El acusado es llevado ante la Justicia.

Foto: Subrayado. El acusado es llevado ante la Justicia.

La Justicia de Artigas imputó a un hombre de 41 años por reiterados delitos de abuso sexual reiterados y especialmente agravados, que fueron en perjuicio de la hija de su pareja: una niña de 12 años que, ahora, cursa un embarazo de cinco meses.

El acusado fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras la fiscal Beatriz González y la policía local siguen con la investigación en su contra, preparando un eventual juicio y así lograr la sentencia definitiva.

Según la investigación fiscal, el hombre abusó sexualmente de la menor en varias ocasiones, desde finales de 2024. La niña fue llevada en mayo de este año ante un médico pediatra por tener síntomas de embarazo, pero el especialista descartó la gestación.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor el viernes en la mañana. Y en la tarde de ese día el hombre fue detenido, a pedido de la fiscal.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el imputado es además investigado por varios robos. No tiene trabajo, es alcohólico, ludópata y tiene adicción a las drogas.

La Unidad de Víctimas de la Fiscalía brinda apoyo emocional a la víctima y hace un seguimiento de su estado de salud y su situación educativa en el centro escolar donde estudia.

