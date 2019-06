En los últimos días hubo una seguidilla de declaraciones que llegaron al Directorio y que provocaron un cruce de cartas con acusaciones de agresiones, insultos y ausencia de imparcialidad.

Esto alcanzó a los principales precandidatos blancos: Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Juan Sartori, que en las últimas horas intercambiaron dardos en declaraciones públicas.

Sartori acusó a sus rivales en la interna de sellar un pacto para ignorarlo, extremo que Lacalle Pou y Larrañaga negaron de inmediato.

Esto derivó en una nota enviada al Directorio por parte del sector de Sartori en el que solicita se investigue la existencia de este pacto contra su precandidato.

El Directorio respondió que tal pacto no existe y que la nota firmada por el dirigente Alem García es “improcedente e impertinente”.

A este cruce se sumó Larrañaga, que el miércoles de noche respaldó al Directorio y le exigió a Sartori que “respete” al Partido Nacional. “Hay que respetar al Partido Nacional. Sartori no lo está haciendo”, dijo el líder de Alianza Nacional.

LARRAÑAGA CONTRA SARTORI

Este jueves de mañana, en el programa Desayunos Informales, Lacalle Pou fue consultado sobre Sartori y, entre otras cosas, comentó que hace dos años Sartori le había prometido su apoyo en estas elecciones internas.

“Hace dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar y después desapareció y un día me entero de que era precandidato”, dijo el líder del sector “Todos”.

La respuesta de Sartori llegó por la tarde cuando le recordó a Lacalle Pou que él lo había apoyado “financieramente” en anteriores campañas electorales.

“No solo le prometí (apoyo), yo a Lacalle Pou lo he apoyado financieramente cada vez que he podido mientras yo no estaba en la política”, dijo Sartori.

RETRUCO

A todo esto, el sector de Sartori le envió una dura carta al Directorio del Partido Nacional en la que lo acusa de “una preocupante ausencia de imparcialidad”, y advierte que este clima de crispación atenta contra las posibilidades del partido de llegar al gobierno en las elecciones nacionales de octubre y, eventualmente, noviembre.

“Además, lamentamos que sea pública y notoria la aplicación de la “ley del embudo” contra la opción política que representa Juan Sartori, a quién se le niega cualquier posibilidad de contar con la adecuada imparcialidad y el mínimo equilibrio que merece como representante de una importante tendencia del Partido Nacional. ¿Es aceptable que se nos niegue de oficio una mínima diligencia al respecto mientras se tolera que líderes de otras tendencias, incluso miembros del Directorio, opinen desfavorablemente, injuriando la figura del candidato?”, escribió García en carta dirigida a Beatriz Argimón, presidenta del Directorio.

“Queremos advertir que es precisamente ese patrón de conducta lo que pone en peligro la opción de triunfo del Partido Nacional. Una colectividad resquebrajada por el insulto y los ataques, pone en duda su capacidad para dirigir los destinos del país”, advierte el sector de Sartori.

“Ustedes tienen la gran responsabilidad de preservar la integridad y la reputación de nuestra histórica colectividad política. Sin duda, no lo hacen cuando se muestran notoriamente parciales y cuando hacen pública una decisión que los pone en entredicho, al calificar nuestra conducta de una manera impropia e inadecuada”, apuntó García, en nombre de Sartori.

(Al final de esta nota compartimos la carta completa).

CAMPAÑA SUCIA

Todo este cruce de declaraciones y cartas viene precedido de una campaña sucia que se ha difundido por redes sociales, como Facebook, y encuestas falsas que acusan a Lacalle Pou de drogadicto y a Larrañaga de ser su empleado.

En marzo y en abril aparecieron en Facebook medios de comunicación falsos que publican “noticias” en contra de Lacalle Pou y de Larrañaga.

Al respecto Sartori dijo que también ha sido víctima de esta campaña sucia y le presentó al Directorio una denuncia para que investigue su caso.

En la última nota dirigida al Directorio este jueves, el sector de Sartori acusa a uno de sus miembros, Pablo Iturralde, de “injuriar” al precandidato.

El sector también hace referencia a las criticas recibidas desde que Sartori anunció su candidatura por parte de importantes dirigentes blancos, como el intendente de Cerro Largo Sergio Botana, el de Maldonado y también precandidato Enrique Antía y antes el diputado Jorge Gandini.

Sartori reconoció este jueves en Búsqueda que contrató como asesor al venezolano Juan José Rondón, conocido internacionalmente como "el rey de la propaganda negra".

El empresario, ahora candidato, dice que lo contrató para defenderse de las noticias falsas en su contra.

Todo esto ocurre en la recta final hacia las internas, cuando falta 17 días para a las elecciones del 30 de junio.