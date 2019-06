"Hace dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar y después desapareció y un día me entero de que era precandidato", señaló Lacalle al programa "Desayunos Informales" de Canal 12.

Contó que conoce al empresario hace muchos años porque tenía relación su hermano Juan.

"Me había olvidado que había estado en casa, fue mi hermano el que me hizo acordar. Me reuní con él hace muchos años en su oficina, le elogié un libro, me lo regaló" .

El líder del sector "Todos" dijo que la elección interna es un "examen".

"A más presión, tensión, porque la urna se acerca, más prudencia y más paciencia", afirmó.

Fue consultado sobre la "campaña sucia" y la aparición de "fake news" relacionadas con los candidatos.

"El peor defecto humano es la cobardía. El que es cobarde es capaz de todo, debe ser de las peores cosas de la vida", señaló.

Sin embargo, aclaró que no tiene "elemento de prueba" para saber quién está detrás de estas cosas.

"Le digo el señor noticia falsa", ironizó y dijo: "hay mucha plata, mucho profesionalismo y dedicación".

"Andá a buscarlo donde el diablo perdió el poncho", sostuvo. "Estamos perdiendo el tiempo hablando de esta telenovela que nadie ayuda".

En particular Lacalle Pou ha sido objeto de este tipo de maniobras durante la presente campaña.

Durante el lanzamiento de un libro biográfico divulgaron páginas falsas en pdf en las que supuestamente el precandidato hablaba de un accidente de tránsito que nunca existió en la realidad.

Lacalle Pou demandó a varias personas que reprodujeron ese rumor en redes sociales.

CARICATURAS, COMICS Y ENCUESTAS

En las últimas semanas páginas de Facebook y supuestos medios -cuyas direcciones IP se encuentran en centroamérica- divulgan caricaturas e historietas de Lacalle Pou dialogando con su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).

En filas blancas atribuyen estas publicaciones al venezolano Juan José Rendón, asesor de Sartori, a quien llaman "El rey de la propaganda negra".

Consultado por Búsqueda, Sartori reconoció que el venezolano es uno de sus asesores.

Dijo que Rendón fue contratado para que lo "defienda" de eventuales campañas sucias en su contra.

"Yo he dicho siempre. Voy a contratar a los mejores del mundo para hacer campaña y mañana para gobernar. Y no tenga duda que he contratado asesores para defenderme de esa guerra sucia que me vienen haciendo desde hace meses".

Cuando le mencionan el Rendón es conocido precisamente por lo contrario, es decir por lanzar estrategias con información falsas, el empresario señaló: "Y justamente quizás sea el más indicado para defenderme, cuando me estaban haciendo este tipo de cosas. Pero nosotros nunca vamos a hacer ningún tipo de campaña negativa. Ninguno está contratado para eso".

En la actual campaña se han visto falsas encuestas. El programa "Así nos va" de Radio Carve divulgó la grabación de uno de los supuestos relevamientos de opinión pública.

La persona que realiza la consulta se identifica como integrante de la Fundación Latinoamericana para la Promoción de la Democracia.

Las "preguntas" está orientadas. Califica a Lacalle Pou como "drogadicto” y trata de “empleado” de Lacalle a Jorge Larrañaga.

Entre los blancos existe la convicción que estas acciones son producto del comando del empresario.

Según el último sondeo de Fáctum, Lacalle tiene 50% de la intención d voto, mientras Sartori -el precandidato que más creció en el período- se ubica en el 28%.

En su perfil de Wikipedia se le describe a Rendón como "estratega político, activista, psicólogo, publicista y profesor venezolano.

Se menciona que es docente del Centro Interamericano de Gerencia Política.

Rendón es conocido por ser "el primer hispano elegido para ingresar en el Salón de la Fama de la Consultoría Política por la revista Campaigns & Elections".

Ha sido responsable de campañas presidenciales, entre ellas la del expresidente Juan Manuel Santos en Colombia.