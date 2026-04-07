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"¡Esto será un ALTO EL FUEGO bilateral!"

Donald Trump aceptó suspender bombardeo y ataque contra Irán durante dos semanas

"Hemos recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, y creemos que es una base viable sobre la cual negociar", escribió en Truth Social.

Donald Trump. Foto: AFP

Donald Trump. Foto: AFP

"Dado que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Esto será un ALTO EL FUEGO bilateral!", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth.

"La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo respecto a una paz a largo plazo con Irán, y la paz en el Medio Oriente. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los distintos puntos de conflicto del pasado ya han sido acordados entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado", señaló.

Donald Trump. Foto: AFP
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