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EL PRIMER BARRIO ES CERRO NORTE

Comienza en abril y en Montevideo el programa Más Barrio: busca disminuir la violencia y mejorar la convivencia

"Implica mejoramiento del espacio público y mejoramiento y acción sobre la vivienda. También la participación de las comunidades que para nosotros es central", dijo la ministra de Vivienda.

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El Gobierno prepara el inicio del programa Más Barrio. Cerro Norte, en la capital del país, será el primer barrio intervenido por el Ministerio del Interior y el de Vivienda

"Procuramos prevenir, en términos de convivencia, procuramos promover tolerancia, diálogo, en lugar de ir a una lógica de mayor violencia. En estos lugares que estamos planteando queda claro que hay una correlación entre lo que es la criminalidad en términos de homicidios con violencia intrafamiliar, con abuso y violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Todas esas son cuestiones que interactúan, que se retroalimentan y que nosotros tenemos que cortar un círculo vicioso, porque repercute sobre la sociedad toda", dijo el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El rol de la Intendencia en este programa tiene que ver con "la generación de espacios públicos, de calles, de veredas, iluminación".

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"Acá el tema de la convivencia, de la seguridad y la procura de mejorar el bienestar de la gente en estas zonas requiere un montón de servicios que son resorte de las intendencias respectivas y que tiene que hacerse coordinadamente con el despliegue de los ministerios de gobierno", añadió el Intendente.

BERGARA BARRIOS

El intendente de Canelones Francisco Legnani dijo que en su departamento, el foco estará puesto en el barrio Corfrisa de Las Piedras.

"Hace un tiempo que nosotros como gobierno departamental venimos prestándole mucha atención a ese barrio, que tiene sus carencias y que necesita ser intervenido, obviamente que en un esfuerzo mancomunado y con recursos que se destinen del gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Nosotros siempre destacamos que no hay mejor trabajo que el que se hace a través de los tres niveles de gobierno", sostuvo Legnani.

En ese sentido, destacó que los alcaldes son quienes tienen "el conocimiento de territorio" para llevar adelante estos trabajos.

"Esto en principio se finanza con recursos del gobierno nacional. Lógicamente que las intendencias y los municipios también, siempre tienen algún costo asociado más allá de lo que se ponga del grueso del proyecto", dijo.

BARRIOS LEGNIANI

Para la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, es importante que a través de las diferentes acciones coordinadas se pueda disminuir la violencia y mejorar la convivencia.

"Implica mejoramiento del espacio público y mejoramiento y acción sobre la vivienda. También la participación de las comunidades que para nosotros es central", subrayó.

"Seleccionamos 21 zonas que están identificadas por situaciones de violencia importantes, más un cruce con otras vulnerabilidades sociohabitacionales, fue que se seleccionaron estas zonas de cinco departamentos por donde se van a comenzar estas acciones, ahora en abril, en Cerro Norte", agregó la ministra.

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