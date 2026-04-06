Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" ante la llegada del ciclón extratropical y alertó por "salidas de cauces de ríos y arroyos"

El meteorólogo Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada del ciclón extratropical en estas horas.

"Podemos tener tormentas fuertes y muy fuertes, esto es bastante complicado, son en forma puntual, no son de forma generalizada (...) generan actividad eléctrica, probables granizadas como así también rachas de viento", señaló.

Y agregó: "Para el día de mañana evitar andar en zonas complicadas, zonas arboladas, donde hay cableado (...) es casi un hecho que vamos a tener salidas de cauces de ríos y arroyos en las próximas horas, y más mañana".

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Cisneros indicó que este martes las condiciones se darán durante todo el día ya que la depresión atmosférica comienza en la noche de este lunes.

"Hay que tener cuidado en la próxima madrugada, fundamentalmente en las zonas litoral y oeste del país, es la zona más propicia en estos momentos para que puede empezar a gestarse la actividad conectiva más importante", dijo.