RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" ante la llegada del ciclón extratropical y alertó por "salidas de cauces de ríos y arroyos"

El meteorólogo pronosticó tormentas fuertes y muy fuertes que generarán actividad eléctrica, probables granizadas como así también rachas de viento.

viento-rambla-ciclon

"Podemos tener tormentas fuertes y muy fuertes, esto es bastante complicado, son en forma puntual, no son de forma generalizada (...) generan actividad eléctrica, probables granizadas como así también rachas de viento", señaló.

Y agregó: "Para el día de mañana evitar andar en zonas complicadas, zonas arboladas, donde hay cableado (...) es casi un hecho que vamos a tener salidas de cauces de ríos y arroyos en las próximas horas, y más mañana".

nubel cisneros anuncio la llegada de un ciclon extratropical para este martes: que caracteristicas tiene
Seguí leyendo

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene

Cisneros indicó que este martes las condiciones se darán durante todo el día ya que la depresión atmosférica comienza en la noche de este lunes.

"Hay que tener cuidado en la próxima madrugada, fundamentalmente en las zonas litoral y oeste del país, es la zona más propicia en estos momentos para que puede empezar a gestarse la actividad conectiva más importante", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2041267457688568006&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
fatal

Un hombre en moto murió tras chocar con un camión de residuos en 18 de Julio y Roxlo
MAL TIEMPO DE LUNES A MIÉRCOLES

Aviso del Inumet por "tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón extratropical"
SE INVESTIGA COMO HOMICIDIO

Rocha: encuentran el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy

Te puede interesar

Orsi y Civila presentarán este martes el nuevo plan para atender a las personas en situación de calle video
PLAN DEL MIDES

Orsi y Civila presentarán este martes el nuevo plan para atender a las personas en situación de calle
Justicia resolvió que Mauvezín aguarde el juicio con arresto domiciliario nocturno; Penadés continúa en prisión
PRÓRROGA DE MEDIDAS CAUTELARES

Justicia resolvió que Mauvezín aguarde el juicio con arresto domiciliario nocturno; Penadés continúa en prisión
Misión Artemis II. Foto: AFP video
MISIÓN ARTEMIS II

Astronautas pasaron por detrás de la Luna y estuvieron incomunicados con la Tierra por unos 40 minutos

Dejá tu comentario