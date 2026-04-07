Rachas que "estarán superando largamente los 90 km/h" y "persistencia de lluvias": Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el ciclón extratropical se va a ubicar hacia el este del país y vendrá acompañado de vientos muy fuertes y persistencia de lluvias por lo que llamó a extremar los cuidados.

"Se va a profundizar aún más esta depresión sobre el océano y va a comenzar a generar muy fuertes vientos que van a estar afectando a partir de la noche de hoy fundamentalmente al sur del Río Negro y la parte noreste del país. Mucho cuidado, vientos muy fuertes, persistencia de lluvias y lloviznas", puntualizó.

Y agregó: "La intensidad de los vientos va a estar entre los 60-80 km/h promedialmente en toda la franja costera. En el este del país es muy probable que tengamos rachas que estén superando largamente los 90 km/h".

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El experto dijo que el fenómeno se extiende hasta la tarde de este miércoles.

En este sentido, en estas horas, Pueblo Fernández quedó aislado debido a las precipitaciones que se registraron en Salto. En la localidad que está ubicada a 160 kilómetros de la capital departamental, cayeron 340 mm en dos días.

Cisneros comentó que "cuando el agua cae en esa forma no es bueno (...) genera cauces de ríos y arroyos, que se aislen determinadas zonas, y es lo que va a ocurrir porque sigue lloviendo. Hay una situación de tormentas muy fuertes sobre la parte noreste del país, por lo tanto hay que esperar que vuelvan a activarse células de tormentas sobre nuestro territorio".