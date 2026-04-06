El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
Principales localidades afectadas:
Tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte: Inumet emitió doble advertencia naranja y amarilla
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
- Cerro Largo: Isidoro Noblía.
- Paysandú: Tambores.
- Rivera: Todo el departamento.
- Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
- Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Además, rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para las siguientes localidades:
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.
- Durazno: La Paloma.
- Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Salto: Campo de Todos, Salto y Termas del Daymán.
- Tacuarembó: Achar, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Piedra Sola y San Gregorio de Polanco.
Próxima actualización a las 17 horas.
ESTADO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
GREGORIO AZNÁREZ
Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
fatal
Un hombre en moto murió tras chocar con un camión de residuos en 18 de Julio y Roxlo
SE INVESTIGA COMO HOMICIDIO
Rocha: encuentran el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy
MAL TIEMPO DE LUNES A MIÉRCOLES
