Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

Principales localidades afectadas:

  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
  • Cerro Largo: Isidoro Noblía.
  • Paysandú: Tambores.
  • Rivera: Todo el departamento.
  • Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
  • Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Además, rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para las siguientes localidades:

  • Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.
  • Durazno: La Paloma.
  • Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Quebracho y Termas de Guaviyú.
  • Salto: Campo de Todos, Salto y Termas del Daymán.
  • Tacuarembó: Achar, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Piedra Sola y San Gregorio de Polanco.

Próxima actualización a las 17 horas.

