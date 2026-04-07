RECIBÍ EL NEWSLETTER
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante

El accidente fue a las 19:50 del lunes en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez. El ciclista fue atendido recién en la mañana de este martes en el Pasteur y los vehículos siguen en el lugar, sin orden de poder ser retirados.

Enlentecimiento de tránsito en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez desde el lunes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Fue a las 19:50 del lunes, cuando un ómnibus de la línea 2 de Coetc con destino Saint Bois impactó con un hombre de unos 30 años que circulaba en bicicleta. Es una esquina con semáforos del barrio La Blanqueada y se analizarán cámaras para determinar responsabilidades.

El ciclista fue diagnosticado en primera instancia como consciente, con politraumatismo leve en el hombro y fuera de peligro. Según supo Subrayado, fue trasladado en la noche en ambulancia al Hospital Pasteur, pero fue atendido en la emergencia sobre las 7:00 de este martes para una segunda evaluación.

Foto: Subrayado. Ómnibus de Lucas Sugo en el Centro, tras el robo.
Seguí leyendo

Detienen a un segundo sospechoso por robo en ómnibus de Lucas Sugo: estaba con prisión domiciliaria y tiene 17 antecedentes

Se presume que Fiscalía aún no ha dispuesto el retiro de los vehículos porque aguarda el segundo diagnóstico. Por lo tanto, el ómnibus y la bicicleta continúan en el lugar, aun a las once de la mañana de este martes. El chofer permanece allí.

La circulación por 8 de Octubre estaba enlentecida a la altura de ex Propios, con inspectores organizando el tránsito. Además, desde Batlle y Ordóñez y Joanicó no se permitía circular hacia la rambla debido al corte.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU
HOMBRE DE 40 AÑOS IMPUTADO

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU
PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
HASTA LAS 17 HS

Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante
METEOROLOGÍA

Cesa advertencia naranja y se mantiene amarilla por tormentas y lluvias para siete departamentos

Te puede interesar

Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
PERSONAS EN LA CALLE

Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
Orsi sobre personas en la calle: Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos video
PRESIDENTE

Orsi sobre personas en la calle: "Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos"
Orsi saluda al ministro Gonzalo Civila. Foto: FocoUy video
RESPALDO PRESIDENCIAL

"Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más", dijo Orsi ante críticas a Civila

Dejá tu comentario