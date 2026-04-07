Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante

Enlentecimiento de tránsito en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez desde el lunes.

Un choque entre un ómnibus y una bicicleta en las avenidas 8 de Octubre y José Batlle y Ordóñez (ex Propios) generó importantes demoras de tránsito en la mañana de este martes, ya que los vehículos aún permanecían en el lugar pese a que el accidente ocurrió la noche anterior.

Fue a las 19:50 del lunes, cuando un ómnibus de la línea 2 de Coetc con destino Saint Bois impactó con un hombre de unos 30 años que circulaba en bicicleta. Es una esquina con semáforos del barrio La Blanqueada y se analizarán cámaras para determinar responsabilidades.

El ciclista fue diagnosticado en primera instancia como consciente, con politraumatismo leve en el hombro y fuera de peligro. Según supo Subrayado, fue trasladado en la noche en ambulancia al Hospital Pasteur, pero fue atendido en la emergencia sobre las 7:00 de este martes para una segunda evaluación.

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Se presume que Fiscalía aún no ha dispuesto el retiro de los vehículos porque aguarda el segundo diagnóstico. Por lo tanto, el ómnibus y la bicicleta continúan en el lugar, aun a las once de la mañana de este martes. El chofer permanece allí.

La circulación por 8 de Octubre estaba enlentecida a la altura de ex Propios, con inspectores organizando el tránsito. Además, desde Batlle y Ordóñez y Joanicó no se permitía circular hacia la rambla debido al corte.