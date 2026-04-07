Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas

Desde las 21:00 horas, y en principio hasta las 00:00, estará vigente una advertencia de color amarillo que abarca a localidades del suroeste del país. Para ese momento se espera que una depresión atmosférica comience a profundizarse y genere vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, pero que incluso puedan alcanzar los 60 y 80 kilómetros por hora.

Las localidades afectadas para este caso son: Canelones : Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José. Colonia : Todo el departamento. Flores : Cerro Colorado y La Casilla. Florida : 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal y Independencia. Montevideo : Todo el departamento. Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín. San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María. Soriano : Todo el departamento.

Luego, a la medianoche, comienza a regir una advertencia amarilla, también por vientos fuertes y persistentes, pero para el sureste, que en principio se extiende hasta las 6:00 de la mañana del miércoles.

Las localidades afectadas pueden ser: Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa y Tala. Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé. Durazno: Carmen, Durazno, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yí. Flores: Juan José Castro. Florida: Todo el departamento. Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán. Maldonado: Aiguá y Los Talas. Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez. San José: Capurro y Puntas de Valdez. Treinta y Tres: Todo el departamento.

Advertencia naranja desde las 00:00

Para departamentos más al sureste, la 00:00 horas del miércoles comienza con una advertencia naranja por mayor intensidad en los vientos, que pueden ser muy fuertes y persistentes, de entre 60 y 70 km/h con rachas entre 80 y 90 km/h. La vigencia es, en principio, hasta las 6:00.

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José. Lavalleja: Solís de Mataojo. Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo. Montevideo: Todo el departamento. Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha. San José: Ciudad del Plata, Kiyú-Ordeig y Libertad.