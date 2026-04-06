Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU

Un hombre de 40 años fue imputado por tentativa de femicidio al retener a una mujer contra su voluntad y someterla a agresiones físicas constantes en una vivienda de 18 de Mayo , en el departamento de Canelones.

El caso fue denunciado ante la Policía por la mujer que logró fugarse del lugar. La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Las Piedras se hizo cargo de las actuaciones.

La Policía allanó el domicilio y logró detener al agresor, quien intentó resistirse. El personal policial asistió a una segunda mujer en la vivienda, que se encontraba en las mismas condiciones, y derivó a dos menores, hijos del hombre, a un centro asistencial para su valoración médica y la Justicia dispuso que quedaran al amparo del INAU.

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En la casa, Policía Científica encontró elementos que corroboraron el entorno de violencia y el suministro de sustancias controladas, entre otras pruebas.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la imputación del hombre por homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, reiterados delitos de violencia doméstica agravada, abuso sexual especialmente agravado y suministro de estupefacientes. Como medida cautelar irá a prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.