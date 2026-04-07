Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país

Una advertencia meteorológica amarilla está vigente por la persistencia de lluvias abundantes. Se actualizará a la hora 15:45.

Según el informe, una depresión atmosférica afecta al país y genera precipitaciones, algunas puntualmente intensas en cortos períodos. También se pueden registrar tormentas aisladas con ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

El organismo indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

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Advertencia amarilla

Las localidades incluidas en la advertencia son las siguientes.

Artigas: Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento y Sequeira.

Cerro Largo: Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Cayetano, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.