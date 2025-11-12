"Sé lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo", afirmó Lubetkin tras discurso de la B'nai B'rith

"No tengo ningún tipo de sensaciones. Sé lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por lo tanto, no se debe agregar ningún comentario al respecto", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Lubetkin dijo que se ha reunido con la comunidad judía y que se mantiene el diálogo con respecto a varios temas. Además, agregó que Uruguay participa de negociaciones para ayudar a quienes sufren la guerra en Medio Oriente.

"Yo los recibí, porque nosotros somos un gobierno de diálogo. Hablamos de muchos temas. Ellos saben cuál es la posición y cómo estamos manejando muchísimos temas mediorientales, muchísimos temas en relación a Gaza. No todos los hacemos públicos, naturalmente, porque en muchos estamos participando con mucho cuidado para poder dar una mano", afirmó el canciller.