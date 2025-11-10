B'nai B'rith pidió al gobierno reabrir oficina de la ANII en Jerusalén y condenar declaraciones de Melgar sobre Israel

El presidente de la B'nai B'rith Uruguay, Jorge Tocar, solicitó al gobierno la reapertura de la oficina de la ANII en Jerusalén.

El pedido tuvo lugar en la noche de este lunes durante su discurso por la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. La solicitud expresa al gobierno de Orsi fue el principal planteo de la comunidad judía.

Además, Tocar realizó un pedido a las autoridades para que condenen sin ambigüedad algunas declaraciones sobre Israel como las realizadas por la directora del Mides, Micaela Melgar.

"La Noche de los Cristales Rotos todavía no terminó. En los últimos meses en Uruguay hemos visto señales preocupantes hechos que, aunque distintos en escala, llevan el mismo germen del prejuicio de la deshumanización y del odio. Se realizó una manifestación provocativa a pocos metros de una escuela judía (...) una directora nacional del Mides repite slogans que llaman a la desaparición de del Estado de Israel. En una asamblea técnica docente de la Anep se usaron discursos cargados de sesgo contra mi país", expresó Tocar.

Y agregó: "Pedimos que nuestras autoridades condenen sin ambigüedad los hechos que cruzan la línea del respeto. La respuesta tiene que ser pública para que nadie dude que nuestro país no tolera el odio".

En la celebración participó la vicepresidente Carolina Cosse y los expresidentes Julio María Sanguinetti, entre otras autoridades.

Yamandú Orsi se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.