RECIBÍ EL NEWSLETTER
Leche en polvo y arroz

Gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba: "Ojalá podamos dar una mano", dijo canciller

El canciller Mario Lubetkin dijo que Uruguay evalúa enviar leche en polvo y que también “podría ser” arroz. “Siempre va a ser simbólico”, sostuvo.

Mario Lubetkin, canciller.

mario-lubetkin-rueda-ep

El canciller Mario Lubetkin dijo que el gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba, en particular leche en polvo y “podría ser” arroz.

“Si existiera la posibilidad de mandar algo de leche en polvo”, expresó el ministro, y agregó que “podría ser arroz también”, aunque aclaró que las cantidades que Uruguay puede aportar “siempre van a ser simbólicas”.

Lubetkin explicó que el gobierno fue contactado por organizaciones de Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en temas alimentarios, y que están conversando con ellas. “Ojalá podamos dar una mano”, sostuvo.

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
Seguí leyendo

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente

El canciller remarcó que se trata de una señal de solidaridad. “No con un país ni con un régimen, estamos hablando de diferentes realidades”, afirmó.

También recordó que Uruguay evaluó enviar leche en polvo y arroz a Gaza, pero no se logró concretar el traslado. En enero, en cambio, sí se envió un avión a Chile como ayuda para combatir incendios forestales. Además, indicó que hay conversaciones para brindar apoyo humanitario a Haití, sobre todo en temas vinculados a la limpieza de agua.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario