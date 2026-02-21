Gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba: "Ojalá podamos dar una mano", dijo canciller

El canciller Mario Lubetkin dijo que el gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba , en particular leche en polvo y “podría ser” arroz.

“Si existiera la posibilidad de mandar algo de leche en polvo”, expresó el ministro, y agregó que “podría ser arroz también”, aunque aclaró que las cantidades que Uruguay puede aportar “siempre van a ser simbólicas”.

Lubetkin explicó que el gobierno fue contactado por organizaciones de Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en temas alimentarios, y que están conversando con ellas. “Ojalá podamos dar una mano”, sostuvo.

El canciller remarcó que se trata de una señal de solidaridad. “No con un país ni con un régimen, estamos hablando de diferentes realidades”, afirmó.

También recordó que Uruguay evaluó enviar leche en polvo y arroz a Gaza, pero no se logró concretar el traslado. En enero, en cambio, sí se envió un avión a Chile como ayuda para combatir incendios forestales. Además, indicó que hay conversaciones para brindar apoyo humanitario a Haití, sobre todo en temas vinculados a la limpieza de agua.