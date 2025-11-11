"Una verdadera emboscada" y "un acto de política menor": malestar del gobierno por discurso de B'nai B'rith

El discurso del presidente de la B’nai B’rith, Jorge Tocar, en la celebración de la Noche de los Cristales Rotos generó "mucho malestar" en el gobierno y se consideró como "una verdadera emboscada, fuera de lugar, del ámbito y respeto a la investidura presidencial".

En presencia del presidente Yamandú Orsi y de la vicepresidenta Carolina Cosse, Tocar pidió "retomar el camino del diálogo y de la convivencia" e hizo un llamado para que se reanude de inmediato el acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén. "El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación", indicó.

Fuentes del gobierno aseguraron a Subrayado que "un acto de recordación, de memoria, que une, buscaron convertirlo en un acto de pase de facturas". "Se manchó y se usó un acto cargado de solemnidad y memoria para política menor", agregaron las fuentes.