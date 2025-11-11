RECIBÍ EL NEWSLETTER
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

"Una verdadera emboscada" y "un acto de política menor": malestar del gobierno por discurso de B'nai B'rith

El pedido del presidente de la organización judía, Jorge Tocar, de reanudar el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén causó "mucho malestar en Torre Ejecutiva.

uruguay-presidencia-torre-ejecutiva-foco-uy-archivo

El discurso del presidente de la B’nai B’rith, Jorge Tocar, en la celebración de la Noche de los Cristales Rotos generó "mucho malestar" en el gobierno y se consideró como "una verdadera emboscada, fuera de lugar, del ámbito y respeto a la investidura presidencial".

En presencia del presidente Yamandú Orsi y de la vicepresidenta Carolina Cosse, Tocar pidió "retomar el camino del diálogo y de la convivencia" e hizo un llamado para que se reanude de inmediato el acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén. "El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación", indicó.

Fuentes del gobierno aseguraron a Subrayado que "un acto de recordación, de memoria, que une, buscaron convertirlo en un acto de pase de facturas". "Se manchó y se usó un acto cargado de solemnidad y memoria para política menor", agregaron las fuentes.

Pablo Caggiani, presidente del Codicen de la Anep. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Ministros, jerarcas de Presidencia y legisladores respaldan a Pablo Caggiani tras ser desafiliado del sindicato de maestros
Temas de la nota

Lo más visto

Ademu desafilió a Pablo Caggiani (foto).
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia

Te puede interesar

Tres condenados y un imputado por el ingreso de la bengala náutica al clásico del 6 de julio video
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y ESTRAGO

Tres condenados y un imputado por el ingreso de la bengala náutica al clásico del 6 de julio
Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron canal abierto por este tema
ALFONSO RUEDA

Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron "canal abierto" por este tema